Москва, , 17:01 — REGNUM Организаторы Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» объявили список из 25 участников, которые вошли в шорт-лист. Авторы проектов получили возможность рассказать о своем начинании на всю страну. В случае победы лауреаты в пяти основных номинациях получат по 300 тысяч рублей на развитие своих идей, а один из участников станет обладателем гран-при в 1 миллион рублей.

Спорт — норма жизни Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Основная идея конкурса, который проводится уже в третий раз — дать возможность спортсменам-энтузиастам заявить о себе на всю страну. Создатели спортивных инициатив, помогающих вовлекать россиян в активный образ жизни, благодаря конкурсу, могут получить поддержку партнеров и спонсоров. А сами их проекты — возможность быть масштабированными в десятки, а то и сотни раз.

В третьем сезоне количество конкурсантов ощутимо больше, чем в предыдущие два. На конкурс был подан 4601 проект (первые два конкурса собрали 6635 проектов в общей сложности). Из этого огромного массива эксперты выбрали самые продуманные идеи.

«За три сезона конкурса в нем приняли участие более 11 тысяч спортивных инициатив со всей страны. Такой масштаб подтверждает интерес россиян к развитию любительского спорта и делает «Ты в игре» настоящей экспертной площадкой, отражающей актуальные тренды и направления массового спорта. В третьем сезоне конкурса в шорт-лист прошли проекты из 15 регионов России, каждый из которых нацелен на вовлечение в здоровый образ жизни еще большего числа людей. «Ты в игре» объединяет тысячи энтузиастов и отвечает одной из приоритетных задач, обозначенных Президентом — увеличение до 70% к 2030 году доли граждан, регулярно занимающихся спортом», — прокомментировал заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Например, проект «Лучший урок физкультуры. Развитие спортивных прыжков через резинку» из Московской области, поданный в номинации «Дети в спорте». Он реализуется с 2021 года и направлен на возрождение культовой игры «резиночка». Инициатива рассчитана на детей старшего дошкольного и школьного возраста от 5 до 16 лет, воспитанников и учащихся образовательных комплексов Москвы и Подмосковья.

За полтора года команда проекта приняла участие в пятнадцати крупных спортивных детских и массовых мероприятиях, провела ознакомительные мастер-классы в тридцати пяти образовательных комплексах Москвы и Подмосковья, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Название проекта «Лучший урок физкультуры» подсказали сами дети. В рамках Марафона мастер-классов с игрой уже познакомились свыше 1000 ребят. Для большего охвата планируется расширить команду тренеров, а также дополнить уроки практическим видеокурсом по технике выполнения упражнений. В планах организаторов до конца 2023 года охватить еще не менее 100 школ и познакомить с игрой около трех тысяч ребят.

Еще один проект, прошедший в шорт-лист конкурса — российская сеть веломаршрутов VeloRussia из Башкортостана. Проект подан в номинации «Масштаб», его цель — посадить на велосипед и отправить в путешествия по России как можно больше людей. Каждый маршрут рассчитан на обычных велотуристов без особой физической подготовки и представляет собой готовое решение для самостоятельного велопохода. На данный момент созданы сети веломаршрутов в Башкирии, Самарской области, в туристическом районе Золотого кольца России. Прорабатываются маршруты по Ленобласти, Кубани, Бурятии, Крыму. Также основана первая серия велопутеводителей по России. Проект охватывает более 40 тысяч человек, а за время существования веломаршрутов ими воспользовалось более 3000 велотуристов.

«Веломаршруты — важный элемент велотуризма. Можно совместить велопрогулку и посмотреть достопримечательности, узнать о памятных и исторических локациях. Выстроить веломаршрут самостоятельно не так просто — требуется много времени и сил. Поэтому мы решили создать собственную сеть маршрутов, которые будут проверены и доступны всем желающим», — отмечает автор проекта Антон Сазонов.

Спорт — норма жизни АНО «Национальные приоритеты»

В шорт-лист конкурса также прошло открытое физкультурно-спортивное мероприятие «Народная Спартакиада» из Ярославской области. Проект представляет собой комплекс соревнований по дворовым любительским видам спорта: бочча, лапта, домино, «городки», командные прыжки через скакалку, гонки на офисных креслах, хоккей в валенках, ФутБигБолл и другие. Он рассчитан на участников в возрасте от 18 лет с разными уровнями физической подготовки, а реализуется на территории Рыбинска и Рыбинского района с 2020 года.

За время существования инициативы было проведено четыре сезона «Народной Спартакиады», в которых приняло участие более 400 человек. С февраля по май 2023 года состоится очередной сезон «Народной Спартакиады». Ожидается, что в нем примут участие не менее 25 команд.

«Многие с ностальгией вспоминают любимые дворовые игры из детства. Идея нашего проекта — дать возможность взрослым вспомнить детство и попробовать поиграть в те самые игры с упрощенными правилами. Проект не только помогает вовлекать в спорт и активный образ жизни — он создает полноценное сообщество, где можно найти единомышленников, общаться», — отмечает автор проекта Дмитрий Ненахов.

В номинации «Безграничные возможности» в шорт-лист конкурса прошел «Незрячий хоккей» из Москвы. Основная его идея — популяризация, внедрение и развитие нового вида адаптивного хоккея для незрячих и слабовидящих людей. Проект рассчитан на все возрастные группы. До появления проекта незрячие и слабовидящие люди не могли играть в хоккей, теперь в Москве и нескольких других регионах появилось еще 11 команд. Игроки регулярно тренируются на льду, в зале ОФП и в бросковой зоне, выезжают на товарищеские матчи в другие города, на турниры и фестивали. «Незрячий хоккей» развивается с 2019 года Детской Следж-хоккейной Лигой (сегодня Федерация адаптивного хоккея).

В Москве и Московской области за три года обучено игре в хоккей несколько десятков слабовидящих и незрячих. Организаторы планируют двигаться дальше и провести Всероссийский турнир незрячих команд, а в перспективе — создать еще больше детских и взрослых команд в Москве и Московской области.

«Очень важно, чтобы спорт становился доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы очень хотим, чтобы как можно больше незрячих и слабовидящих людей смогли исполнить свою мечту и выйти на лед. Чтобы это стало возможно, мы будем и дальше развивать проект, расширять его географию и увеличивать количество команд», — отмечает автор проекта Алина Беларева.

Проект шорт-листа «Велостимул» из Сахалинской области подан в номинации «Трансформация в спорте». Инициатива рассчитана на участников в возрасте от 14 лет. Они могут зарегистрироваться на сайте проекта, подключить фитнес-приложение или Telegram-бот, а после — использовать велосипед для спорта, фитнеса, туризма и передвижения в рамках обозначенной территории. Система собирает и автоматически обрабатывает активности участников, формируя рейтинги по категориям. Лидеры категорий получают призы и подарки от спонсоров каждого сезона. Цифровые записи активностей участников также позволяют определить места для создания важной городской велоинфраструктуры — от парковок и ремонтных стендов до освещения и дорожек.

«Наш проект не только помогает вовлекать людей в велоспорт, он делает этот вид спорта доступнее, безопаснее и интереснее. Благодаря анализу цифровых записей участников можно определять популярные места у велосипедистов и выстраивать там инфраструктуру. На мой взгляд, все взаимосвязано: чем лучше будет инфраструктура, тем больше людей захотят сесть на велосипед и поехать», — отмечает автор «Велостимула» Илья Абросимов.

«Велостимул» стартовал на Сахалине, климат которого, согласно стереотипам, не располагает к использованию велосипеда в каких-либо целях. Однако результаты первых трёх мероприятий показали существенный интерес и рост вовлеченности горожан разных возрастов. Участники объединяются в сообщества, организуют совместные прогулки и тренировки и в целом начинают чаще использовать велосипед, ведя более активный образ жизни. На данный момент были проведены пять сезонных конкурсов, в каждом сезоне принимают участие около 300 человек. В планах организаторов — расширить географию конкурса на континентальную часть РФ.

«Среди участников третьего сезона много проектов, которые показывают аутентичность и многообразие российского спорта, охватывают сразу несколько направлений. Каждая инициатива конкурса привносит в классические виды спорта что-то своё — такой подход делает проекты непохожими друг на друга и интересными для россиян. Многие работы поддерживают тренд на цифровизацию в спорте и упрощают привычные процессы, а также дают возможность добавить во многие направления соревновательный элемент. В современных реалиях, когда люди все больше обращаются к высоким технологиям, это особенно важно», — комментирует министр спорта РФ Олег Матыцин.

Прием заявок на участие в третьем сезоне «Ты в игре» завершился в конце января. Из всех участников независимые эксперты конкурса выбрали сначала 250 инициатив в лонг-лист, а после — 25 в шорт-лист конкурса. С 22 марта по 5 апреля для участников, прошедших в шорт-лист, проводится дополнительная образовательная программа. За две недели обучения авторы проектов научатся оформлять презентации и проводить публичные выступления. Знания пригодятся на защите проектов перед экспертным советом, которая пройдет в апреле. По итогам защиты экспертный совет объявит победителей в номинациях конкурса, а также обладателя гран-при.

«Третий сезон конкурса «Ты в игре» показал, как много в нашей стране талантливых и творческих энтузиастов спорта с уникальными идеями и стремлением сделать что-то полезное для людей. Экспертам пришлось серьезно потрудиться, чтобы выбрать из большого количества достойных претендентов всего 25 участников шорт-листа. В этом году в конкурсе наметился интересный тренд — среди претендентов на победу много комбинированных инициатив, объединяющих сразу несколько целевых аудиторий и разные виды спорта. В число финалистов вошли проекты с четкими планами дальнейшего развития, готовые к тиражированию и увеличению охвата участников в разных городах», — отмечает генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Приоритетная задача федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» — увеличение числа россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений, совершенствование спортивной инфраструктуры, подготовка спортивного резерва и кадров для отрасли.