Песков заявил об обоснованности обращения зампреда СБ Медведева к опыту Сталина в годы ВОВ

Москва, , 14:07 — REGNUM Обращение заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева к опыту Иосифа Сталина в годы Великой Отечественной войны в вопросе чёткого исполнения оборонными предприятиями обязательств перед армией обосновано. Об этом 24 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/РИА Новости

«Обращаться надо к любому опыту. Тогда было очень сложное время. Была Великая Отечественная война, поэтому, конечно, это бесценный опыт», ― пояснил официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта на совещании с директорами заводов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев зачитал телеграмму, которую Иосиф Сталин направил главам предприятий в 1941 году во время Великой Отечественной войны. В ней, в частности, говорилось о необходимости «честно и в срок выполнять заказы», выполнять долг перед Родиной, в противном случае Сталин обещал работникам заводов громить их «как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины».

Таким образом Медведев хотел подчеркнуть важность исполнения директорами предприятий ОПК «декадных обязательств», а не предоставление отчётности в конце года. Медведев отметил, что надеется на то, что его обращение услышали, а также запомнили текст, составленный Сталиным.