Лондон, 24 марта, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Район, в котором произошёл подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» (СП), за четыре дня до этого патрулировали корабли Военно-морских сил (ВМС) Дании и Швеции. Об этом 24 марта сообщает британская газета The Times.

Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Место утечки газа на газопроводе «Северный поток — 2» после диверсии

Как пишет издание, такая необычная активность ВМС Дании и Швеции была объяснена тем, что около острова Борнхольм, где и пролегают оба газопровода, вероятно, находилась подлодка с выключенным транспондером.

Отмечается, что патрульный корабль датских ВМС P524 Nymfen 21 сентября направился в дальний район Балтийского моря и там отключил транспондер, после чего международные системы отслеживания морского движения несколько часов не могли за ним наблюдать.

Также указывается, что в этот день Nymfen «впервые за много лет обогнул балтийский остров Борнхольм и направился на северо-восток к дальним границам предполагаемого радиуса действия датских радаров», и добавляется, что сразу после отключения транспондера датским кораблём в район его дислокации на большой скорости направился корвет ВМС Швеции и разведывательный самолёт шведских ВВС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что слова американских чиновников о непричастности США к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не вызывают никакого доверия. Также дипломатическое представительство призвало к запуску беспристрастного и транспарентного международного расследования диверсий на газопроводах.

Отметим, 23 марта американский госсекретарь Блинкен, выступая в комитете по международным делам палаты представителей США, заявил о непричастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» ни одного из американских федеральных ведомств.