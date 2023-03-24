Санкт-Петербург, 24 марта, 2023, 14:11 — ИА Регнум. В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) прилетевший из ОАЭ пассажир, гражданин России, напал на сотрудника таможни, сообщили 24 марта в ФТС.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту «Пулково»

Недовольство гражданина вызвал досмотр его багажа. Таможенники обнаружили в сумках мужчины незадекларированную валюту на сумму $15 087. Поскольку эта сумма превысила разрешённую законом, сотрудник таможни составил протокол.

Недовольный хозяин сумок с валютой возмутился, что «сидит здесь уже два часа», нагрубил таможенникам и ударил одного из них по голове.

В ведомстве отметили, что возбуждено уголовное дело о нападении на представителя власти. Не исключено, что агрессивный пассажир будет обвинён также в оскорблении сотрудников таможни при исполнении ими служебных обязанностей.

По закону в Россию можно ввозить незадекларированными не более $10 тыс. У прилетевшего из Дубая эта сумма оказалась превышена на $5087.

В Москве 24 марта задержали двух высокопоставленных сотрудников таможни. Задержание произошло при получении ими взятки в размере 3,8 млн рублей.