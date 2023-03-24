ФМБА: препарат для лечения COVID-19 «Мир-19» одобрен к применению в амбулаторной практике

Москва, , 13:57 — REGNUM Препарат от COVID-19 «Мир-19» одобрен к применению в амбулаторной практике. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного 24 марта на сайте Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Палата для больных COVID-19 Александр Куликов © ИА REGNUM

«Минздрав России одобрил изменения инструкции по медицинскому применению инновационного препарата «Мир-19», — говорится в сообщении.

Препарат «Мир-19» создан по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой учеными Государственного научного центра «Институт иммунологии» ФМБА под руководством директора Мусы Хаитова.

«Сегодня «Мир-19» — это единственный в мире препарат такого рода, прошедший доказательные клинические исследования», — отметили в ФМБА, добавив, что препарат показал свою эффективность при ведении пациентов с COVID-19 в «красной зоне».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года руководитель ФМБА России Вероника Скворцова сообщила, что клинические исследования препарата от COVID-19 «Мир-19» для амбулаторного применения завершились.