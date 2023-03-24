Барнаул, , 13:55 — REGNUM Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил майора запаса Михаила Жилина к 6,5 года колонии строгого режима с лишением воинского звания за попытку скрыться за границей, опасаясь участия в боевых действия в зоне специальной военной операции на Украине.

Колония Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Суд признал Жилина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 338 и ч. 1 ст. 322 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы в колонии строго режима сроком на шесть лет и шесть месяцев», — сообщили в пресс-службе Восточного окружного военного суда 24 марта.

Уточняется, что на данный момент приговор в свою законную силу не вступил.

Как сообщили в суде, осужденный был задержан при попытке незаконно пересечь государственную границу России. Перед планируемым побегом мужчина продал всё своё имущество, а также предоставил командованию недостоверные сведения о трудоспособности.

В конце января благодаря системе распознавания лиц в Московском метрополитене на станции «Марьина роща» удалось задержать дезертира, самовольно покинувшего воинскую часть в подмосковном поселке Калининец.