Москва, 24 марта, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Артисты группы «Би-2», которые спонсируют Украину, отдавая часть гонораров, выступят 10 июня в Москве в «Лужниках». «Секрет» о том, на что идут деньги за концерты музыкантов, раскрыл уехавший из России актёр Анатолий Белый.

Дарья Драй ИА REGNUM Группа «Би-2»

Бывший мхатовец опубликовал пост в соцсети, в котором пригласил всех своих фолловеров на выступление музыкантов Би-2 Шуры и Левы с 19 по 23 апреля в городе Кемере (Турция). На возмущение некоторых подписчиков Белый неожиданно раскрыл «секрет» группы, рассказав, что гонорары артистов отправляются в помощь Украине.

«Обозвать, судить, приклеить ярлык — ох, как всё знакомо. А чуть-чуть узнать побольше информации, подумать просто головой — нет. Часть денег от концертов ребята отдают на помощь Украине. Они не афишируют это. Просто делают. Больше мне вам нечего сказать», — ответил актёр.

У помогающей Украине группы запланировано выступление в этом году и в столице России. Концерт должен состояться 10 июня в «Лужниках». Билеты на шоу уже поступили в продажу.

Артисты «БИ-2» неоднократно высказывались против проведения спецоперации России на Украине, из-за чего оказывались в центре скандала.