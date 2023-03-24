Москва, 24 марта, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Спортивная подготовка сотрудников правоохранительных органов и органов правопорядка была приоритетным направлением работы общества «Динамо» с момента его создания. Развитие служебно-прикладных видов спорта и сегодня, спустя 100 лет с момента образования физкультурно-спортивной организации, остается важнейшим направлением ее деятельности.

Фото: из архива «Динамо» Всероссийские межведомственные соревнования сборных команд федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации по служебно-прикладным видам спорта

Репортажи с соревнований по служебно-прикладным видам спорта редко попадают на страницы спортивных изданий. А ведь ими занимается огромное количество сотрудников органов безопасности и охраны правопорядка. Все они априори являются участниками общества «Динамо». В наши дни 19 министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти РФ и государственных структур участвуют в проводимых «Динамо» соревнованиях.

За сто лет, прошедших со времени создания спортивного общества, в «Динамо», была выстроена целая система подготовки спортсменов, включающая ведомственные и межведомственные соревнования силовых правоохранительных структур.

Новая спортивная организация должна была популяризировать служебно-прикладной спорт и занятия физкультурой. С этой целью основатели общества «Динамо» создавали все необходимые условия для повышения боевой подготовки личного состава и регулярных занятий спортом. Сотрудников обучали приемам борьбы без оружия.

Фото: из архива «Динамо» Всероссийские межведомственные соревнования сборных команд федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации по служебно-прикладным видам спорта

Серьезные коррективы в боевую и физподготовку войск внесли после анализа итогов действий Красной армии и войск НКВД в войне с Финляндией в 1939–40 годах. Войска стали обучать тому, что необходимо в бою, отбросив все лишнее. Так, на занятиях по рукопашному бою стали чаще практиковать единоборства на винтовках с мягким наконечником, преодолевать препятствия в сочетании с приемами штыкового боя и метанием гранат. На занятиях по плаванию бойцы преодолевали водные преграды вплавь в обмундировании, с оружием и снаряжением, на подручных средствах. Подразделения совершали марш-броски и лыжные переходы в любую погоду, днем и ночью.

В «Динамо» всегда искали новые пути дальнейшего развития и внедрения служебно-прикладных видов спорта. В 80-х и начале 90-х годов специальная физподготовка личного состава органов и войск значительно усилилась.

Можно утверждать, что российская система подготовки сотрудников силовых ведомств — одна из лучших в мире. Об этом говорит тот факт, что представители сборной команды нашей страны, несмотря на серьезную конкуренцию, традиционно занимали большинство призовых мест на международных соревнованиях — таких как Всемирные игры полицейских и пожарных.

Пожарно-спасательный спорт, служебное двоеборье, служебное многоборье, стрельба из боевого ручного стрелкового оружия, служебный биатлон, комплексное единоборство, многоборье кинологов, служебное единоборство. Эти дисциплины моделируют ситуации, с которыми сотрудники органов безопасности и правопорядка могут столкнуться в любой момент.

Фото: из архива «Динамо» Кубок МЧС России по пожарно-спасательному спорту, г. Казань

…Утро 8 августа 2002 года автор этих строк вместе с коллегами по гарнизону милиции Новороссийска встретил на центральном стадионе, где городское общество «Динамо» проводило соревнования по служебно-прикладным видам спорта. Турниры по мини-футболу, спартакиады, которые проводились обществом «Динамо», мы с коллегами очень любили, потому что это помогало отвлечься от службы. Начавшийся в этот день ливень вынудил нас закончить мероприятие раньше времени. Но по домам мы еще долго не расходились: обсуждали с сослуживцами, кто был сильнее в перетягивании каната, эстафетах и других состязаниях.

Домой в тот августовский день попасть не получилось. На город обрушилось самое сильное за всю историю Новороссийска наводнение… Была объявлена тревога, и мы бросились на помощь пострадавшим от большой воды людям.

Навыки хорошей физподготовки нам пригодились в те дни — для спасения пострадавших и поиска пропавших без вести. На затопленной улице Элеваторной, недалеко от порта, снимали перепуганных турецких дальнобойщиков с крыш фур…

Со своими коллегами, облаченными в резиновые костюмы химзащиты, мы шли вдоль берега урочища Широкая Балка — в воде по горло, держась за руки, потому что из-за сильного отлива удержаться на ногах было практически невозможно. Мысленно благодарил нашего председателя городского спортобщества «Динамо» за то, что я и мои коллеги по управлению всегда занимались физподготовкой в отведенный для этого день занятий.

Тогда я отчетливо понял, что служебно-прикладные виды нужны не для галочки, а элементарно для того, чтобы сохранить жизнь себе и другим людям.

Координация деятельности федеральных органов исполнительной власти по развитию служебно-прикладных видов спорта остается основной задачей «Динамо». С целью подготовки сотрудников федеральных органов исполнительной власти ежегодно управление спорта общества «Динамо» проводит не менее 16 межведомственных всероссийских соревнований по служебно-прикладным видам спорта. Каждый год более 100 силовиков и правоохранителей выполняют и подтверждают норматив мастера спорта, порядка 200 судей по служебно-прикладным видам проходят подготовку на семинарах.

Не стоит думать, что общество «Динамо» ограничивается только 8 служебно-прикладными видами спорта для силовиков и правоохранителей. Динамовские структуры проводят турниры по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, легкоатлетическому кроссу, плаванию, лыжным гонкам, гиревому спорту, пулевой стрельбе, спортивному ориентированию и единоборствам. Каждый год в соревнованиях по этим видам спорта принимают участие более 100 000 сотрудников.

Сегодня служебно-прикладные виды спорта в своем развитии стремятся к созданию уникальных, продуманных до мелочей испытаний и задач, чтобы проверить физический уровень, профессиональные знания и опыт сотрудников органов безопасности и правопорядка.

В любую минуту может случиться ситуация, когда от быстроты и точности реакции, хладнокровия и хорошо натренированных навыков сотрудников правопорядка, бойцов спецподразделений, участковых или пожарных будет зависеть жизнь другого человека, а зачастую и многих. Героями не рождаются. Их готовят и тренируют. Как в «Динамо».

Денис Куров,