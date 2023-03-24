Париж, 24 марта, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Выступая в прямом эфире с речью по поводу нашумевшей пенсионной реформы во Франции, президент республики Эммануэль Макрон попытался незаметно снять с запястья дорогие часы. Об этом сообщает L’Independant.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Политик во время беседы о легитимности профсоюзов осторожно убрал руки под стол и снял с руки часы. Отмечается, что, по утверждениям некоторых пользователей Сети, их цена может составлять около €80 тыс. В статье при этом уточняется, что такие часы продаются на сайте производителя по цене от €2400.

В социальных сетях жест французского лидера расценили как попытку скрыть предмет роскоши в момент разговора о социальных проблемах.

«Говоря о «минимальщиках», которые «никогда не имели такой большой покупательной способности», он осторожно убирает свои красивые роскошные часы под стол. Этот человек — шутка!» — возмутилась депутат партии LFI от Валь-де-Марн Клеманс Гетте.

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо уверен, что Макрону не удастся заставить людей забыть об этом неловком моменте.

В свою очередь в Елисейском дворце пояснили, что президент Франции снял часы не для того, чтобы спрятать их, а по технической причине.

«Потому, что только что жестко ударил ими по столу. Шум отчётливо слышен всего за несколько секунд до начала видео, опубликованного в социальных сетях», — отметили в Елисейском дворце.

Во дворце также опровергли высокую стоимость аксессуара производителя Bell and Rose.

Как сообщало ИА REGNUM, принятая в парламенте без голосования пенсионная реформа во Франции вызвала волну протестов. Премьер-министр республики Элизабет Борн воспользовалась статьёй 49.3 конституции страны, чтобы провести этот законопроект, что стало причиной негодования французских депутатов, которые заявили о «конце демократии» в стране.

Комментируя протесты в стране из-за повышения пенсионного возраста, французский лидер Эммануэль Макрон спросил граждан, неужели кто-то может думать, что ему «в удовольствие проводить эту реформу». Он выразил сожаление, что жители республики так и не осознали «необходимость проведения этой реформы».