Посол РФ Григорьев: Запад занимает пронацистскую позицию и не скрывает намерения уничтожить Россию

Душанбе, , 13:47 — REGNUM На сегодняшний день коллективный Запад занимает пронацистскую позицию, не скрывая, что его целью является ликвидация России. Об этом 24 марта заявил посол РФ в Таджикистане Семён Григорьев на заседании организационного комитета «Победа» в Душанбе.

Семён Григорьев © Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

«Запад занимает пронацистскую позицию и не скрывает, что его задача — ликвидация России как государства. Несмотря на это, наша страна, вопреки прогнозам недругов, продолжает уверенно идти своим курсом», — приводит его слова РИА Новости.

Григорьев указал, что предупредительные меры властей РФ по проведению спецоперации по денацификации на Украине способствовали сохранению суверенитета не только России, но и её многочисленных друзей.

Кроме того, российский посол отметил, что в Таджикистане разделяют справедливые оценки исторических событий и не относятся к совместному прошлому равнодушно, о чём свидетельствуют проводимые в стране каждый год мероприятия военно-патриотического характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров написал, что от «рейдерских наскоков» США и их сателлитов на данный момент в мире не застрахован никто. Он уточнил, что также, кроме России, угрозы и шантаж со стороны Вашингтона и его сателлитов звучат в адрес многих других стран.