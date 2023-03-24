МО РФ: применение боеприпасов с обедненным ураном нанесет непоправимый вред военным ВСУ

Москва, , 13:43 — REGNUM Особый цинизм планов Великобритании по урановым боеприпасом в том, что они объявлены в преддверии годовщины бомбежек Югославии. Об этом 24 марта заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) РФ Игорь Кириллов.

Похороны солдата ВСУ © Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его словам, несмотря на то, что применение таких боеприпасов окажет непоправимый вред здоровью военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и гражданскому населению, страны НАТО выражают готовность поставки Киеву боеприпасов с обедненным ураном.

«Боеприпасы с обедненным ураном применяют исключительно страны НАТО и исключительно на чухой территории», — подчеркнул Кириллов, напомнив, что в США в Ираке применили не менее 300 тонн таких боеприпасов.

Начальник РХБЗ Российских вооруженных сил добавил, что в результате применения урановых снарядов радиационная обстановка в иракском городе Эль-Фаллуджа стала хуже, чем в японских городах Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что планы Великобритании поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном, о которых ранее заявила замглавы британского минобороны Аннабель Голди, показывают, что «англосаксы публично расписались» в намерении вывести конфликт на Украине на новый уровень противостояния. В ведомстве подчеркнули, что британские власти должны помнить, что за такое нарушение основополагающих норм международного права придётся отвечать.