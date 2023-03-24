Москва, 24 марта, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев допустил продвижение российской армии до Киева и Львова, если это потребуется для выполнения задач спецоперации. Необходимо создать зону, которая не позволит применять против России оружие на средних и коротких дистанциях. В целях демилитаризации Украины ВС РФ могут дойти и до западных её границ. Об этом Медведев 24 марта заявил в интервью российским СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти — значит, надо идти до Киева, если до Львова — значит, надо идти до Львова, для того чтобы истребить эту заразу», — заявил политик в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом же интервью Дмитрий Медведев ответил на вопрос, когда завершится спецоперация. По его словам, в настоящее время говорить о сроках окончания спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине некорректно.

О том, что Россия будет отодвигать нацистскую угрозу от своих границ тем дальше, чем большей дальности будут вооружения, которые Запад поставляет Киеву, ещё в июне 2022 года заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин ранее также заявлял о том, что спецоперация на Украине будет продолжаться «до её полного завершения и решения тех задач, которые были поставлены в начале этой операции». А её целями были названы демилитаризация и денацификация Украины.