Красногорск, 24 марта, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Вероятность распространения и создания эпидемической опасности сибирской язвы в России исключена, так как болезнь не передается от человека к человеку. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Роспотребнадзор

«Угроза эпидемического распространения болезни исключена. Сибирская язва не передается от человека к человеку», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Также специалисты Роспотребнадзора заверили, что ситуация находится на контроле Службы.

Ранее в Telegram-канале Министерства здравоохранения сообщалось, что у пациентов, контактировавших с заразившимися и госпитализированных в Московской области, наличие заражения сибирской язвой не подтвердилось.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что все очаги распространения сибирской язвы в России локализованы, что исключает угрозу дальнейшего распространения заболевания. Первые случаи заражения сибирской язвой были выявлены 15 марта у двух жителей Цивильского района Чувашской Республики. Предварительно, все инциденты связаны с разделкой туши заболевшего быка.