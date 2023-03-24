Москва, , 13:32 — REGNUM После того как президент России Владимир Путин принял решение о внезапной поездке в Мариуполь, в Кремле «никто не поседел». Об этом 24 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин в Мариуполе Кадр из видео. Администрация президента России

«Никто не поседел», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Песков подчеркнул, что он не согласен с утверждением о том, что такую внезапную поездку президента РФ в Мариуполь можно назвать его новым стилем. Также представитель Кремля уточнил, что глава государства всегда старается обеспечивать себе много источников информации, и в первую очередь по темам, которые он контролирует, а вопрос развития и восстановления новых регионов находится у него на контроле круглосуточно.

«То, что он лично принял решение посмотреть, — это естественно, он всегда так делает», — пояснил Песков.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что поездка президента России Владимира Путина в Мариуполь стала абсолютно неожиданной для него. Также он назвал эту поездку экспромтом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин был в Мариуполе вечером 18 марта и в ночь на 19 марта.

Также представитель Кремля рассказал, что глава государства провел полноформатную рабочую поездку, несмотря на то, что изначальные планы были другими. Песков уточнил, что Путин собирался лишь осмотреть жилой комплекс, но затем зашел в гости к жителям города.

Ранее Путин прилетел в Мариуполь на вертолёте, затем за рулём автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщал Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне «Невский» Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулём, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.