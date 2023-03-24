Кишинёв, 24 марта, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Есть точная и проверенная информация, что президент Молдавии Майя Санду и премьер-министр Дорин Речан планируют военную провокацию на границе с Приднестровьем. Об этом 24 марта на брифинге заявила зампред оппозиционной партии «Шор», депутат парламента страны Марина Таубер.

Родион Прока/Sputnik/РИА Новости Марина Таубер на антиправительстенной акции протеста у здания правительства Молдавии в Кишеневе

«Майя Санду и Дорин Речан готовят военную провокацию на границе с Приднестровьем 17 апреля», — сообщила Таубер.

По её данным, на прошлой неделе Кишинёв отправил в Румынию 10 тыс. комплектов формы молдавской полиции и армии. Политик отметила цинизм молдавских властей, так как провокацию запланировали на второй день Пасхи.

По мнению Таубер, цель Кишинёва — добиться введения на территорию Молдавии международного военного контингента, а также разжигание военного конфликта.

«Информация была получена недавно, мы проверили, что она является достоверной, иначе я как депутат парламента не вышла бы на брифинг», — подчеркнула Таубер.

Она добавила, что ожидается и блокирование протестов в Молдавии, которые регулярно организовывает партия «Шор». Таубер пообещала не прекращать политическую борьбу.

Напомним, в Приднестровье с 1992 года по соглашению Москвы, Кишинёва и Тирасполя находятся российские миротворцы. Санду и другие представители действующей власти безосновательно требуют от Москвы вывести миротворческий контингент. При этом на приднестровской территории, в двух километрах от границы с Украиной находится крупнейший в Европе склад боеприпасов.

23 февраля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ готовят провокацию на границе с Приднестровьем, чтобы начать наступление на республику. В Москве отметили, что готовы к различным вариантам развития событий.