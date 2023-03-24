Москва, 24 марта, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Заместитель начальника Центрального таможенного управления Александр Беглов и начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев могут быть взяты под стражу по делу о получении взятки. На такой мере пресечения настаивает следствие. Об этом 24 марта сообщили в Басманном суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

Иван Шилов ИА REGNUM Фемида

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Беглову и Алееву, обвиняемым по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»)», ― говорится в материалах суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по подозрению в коррупции были задержаны высокопоставленные таможенники. Речь идёт о замначальника Центрального таможенного управления генерале Александре Беглове и начальнике центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковнике Александре Алееве.

Уточняется, что их задержали при получении взятки в 50 тысяч долларов (около 3,8 млн рублей) сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом. Уточняется, что эти деньги подозреваемым намеревались передать два предпринимателя, один из них, предположительно, является бывшим сотрудником подразделения по борьбе с коррупцией таможни.

В Федеральной таможенной службе России (ФТС) подтвердили факт задержания таможенников. В ведомстве сообщили, что идут следственные действия.

Также сообщалось, что в Петербурге был задержан начальник отдела таможенного оформления и контроля Центра электронного декларирования за взятку в 300 тысяч рублей. В Приволжье задержали таможенницу спустя всего три дня после начала работы.