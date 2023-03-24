Путин обсудил с Совбезом РФ развитие электронной и промышленности
Москва, 24 марта 2023, 13:09 — REGNUM Владимир Путин 24 марта провёл совещание с Советом безопасности РФ, на котором было обсуждено развитие электронной и радиоэлектронной промышленности в России до 2030 года.
Глава государства отметил, что вопрос о развитии электронной и радиоэлектронной промышленности на период до 2030 года является фундаментальным. Работа правительства в последние два года по этой теме идёт интенсивно.
Обращаясь к докладчику вице-премьеру Денису Мантурову, Путин поинтересовался перспективами этого направления
В январе премьер-министр Михаил Мишустин сообщал о том, что предприятия радиоэлектронной промышленности продолжат получать льготное финансирование в 2023 году.