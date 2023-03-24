Москва, 24 марта, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Владимир Путин 24 марта провёл совещание с Советом безопасности РФ, на котором было обсуждено развитие электронной и радиоэлектронной промышленности в России до 2030 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства отметил, что вопрос о развитии электронной и радиоэлектронной промышленности на период до 2030 года является фундаментальным. Работа правительства в последние два года по этой теме идёт интенсивно.

Обращаясь к докладчику вице-премьеру Денису Мантурову, Путин поинтересовался перспективами этого направления

«Очень бы хотелось, конечно, услышать сегодня, в каком состоянии у нас сейчас находится эта работа и каковы перспективы до 2030 года», — сказал президент, передавая слово Мантурову.

В январе премьер-министр Михаил Мишустин сообщал о том, что предприятия радиоэлектронной промышленности продолжат получать льготное финансирование в 2023 году.