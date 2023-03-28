Москва, , 18:32 — REGNUM В 51 регионе России отобраны 147 туристических маршрутов по местам воинской славы. Все они прошли оценку экспертной группы Агентства стратегических инициатив (АСИ) совместно с представителями Минэкономразвития в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Мамаев курган Александр Куликов © ИА REGNUM

Наибольшее количество маршрутов по местам воинской славы проходят по Краснодарскому краю (14), Нижегородской (8), Белгородской (7) и по 6 маршрутов в Калужской, Московской, Мурманской и Тамбовской областях.

«Президент Владимир Путин поручил развивать туристические маршруты по местам воинской славы в субъектах страны. Создание таких туров, их популяризация является неотъемлемой частью патриотического воспитания подрастающего поколения», — пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По словам вице-премьера, маршрутами предусмотрено посещение не только мемориальных комплексов, памятников и исторических мест решающих битв и сражений, но и информирование о подвигах наших соотечественников, знакомство с жизнью и бытом героев войны разных лет.

«Предложенные туристические маршруты позволят в интерактивно-познавательном формате вовлечь детей и взрослых в изучение истории родного края и своей страны, а также станут визитными карточками регионов и точками притяжения туристов», — считает Дмитрий Чернышенко.

В 2023 году в России отмечают несколько круглых памятных дат Великой Отечественной войны: в феврале — 80-летие победы в Сталинградской битве, в августе — 80-летие победы в Курской битве. Для детей и молодежи уже сформированы туристические маршруты в Волгоградской («Волгоград Грандиозный», «Город воинской славы Калач-на-Дону», «Город — герой Сталинград»), Курской («По Северному фасу Курской дуги») и Белгородской («Перекресток памяти», «Форпост государства российского» и другие) областях, которые познакомят с историей и событиями Сталинградской и Курской битв.

В сентябре 2023 года исполнится 100 лет со дня рождения разведчицы Зои Космодемьянской. В годы Великой Отечественной войны она стала первой женщиной, награждённой званием Героя Советского Союза. Специально к этой дате в Тамбовской области разработан двухдневный туристический маршрут под названием «Зоя. На родине героя».

Маршрут рассчитан на туристов в возрасте от 12 лет. За двое суток можно посетить места, где выросла легендарная партизанка. В селе Осино-Гай, где жила семья Космодемьянских, туристы смогут прочесть рассекреченные документы Минобороны СССР об обстоятельствах подвига разведчицы. Увидят подлинные вещи из дома, где жила её семья: утварь, книги, рисунки, сделанные Зоей в школьном возрасте.

В Тамбове расположен триптих «Стена памяти», отражающий героизм тамбовчан в годы войны. Каждая часть триптиха имеет символическое значение. «Милосердие» — это память о подвигах медработников, «Зоя» — о подвиге бойцов, «Хлеб фронту» — о самоотверженности тружеников тыла. Образы триптиха набраны из 17 тысяч фотографий реальных людей — участников войны, медиков и рабочих, которые жили в Тамбовской области.

Совсем недавно, 2 февраля 2023 года в России отметили 80 лет со дня победы в Сталинградской битве, которая длилась 200 дней и перевернула ход Второй мировой войны. Царицын, Сталинград, Волгоград — всё это один город. За каждым названием скрывается своя эпоха, познакомиться с которой можно в путешествии по туристическим маршрутам, которые разработаны регионом по местам воинской славы. Один из них получил название «Волгоград Грандиозный».

Маршрут познакомит гостей с городом-героем, расскажет о событиях, которые меняли ход мировой истории. Продолжительность путешествия по данному маршруту составляет три дня и предполагает как автобусные экскурсии, так и пешие. Во время путешествия участникам предстоит посетить ключевые достопримечательности и места, связанные с историей Сталинградской битвы: мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане, Дом Павлова и мельницу Гергардта, Волгоградский областной краеведческий музей, здание Первой пожарной части Царицына, Мемориально-исторический музей, музей-заповедник «Сталинградская битва», музей-панораму «Сталинградская битва», музей «Память»

Мемориальный комплекс «Прохоровское поле», открытый в честь победы в битве на Курской дуге © Юрий Кавер / РИА Новости

В Курской области к 80-летию победы в битве на Курской дуге пройдет более 120 мероприятий. Одним из главных событий станет открытие 23 августа первой очереди мемориального комплекса «Курская битва» в Поныровском районе, где в июле 1943 года проходили тяжелые бои. Один из утверждённых маршрутов называется «По Северному фасу Курской дуги», он проходит по местам ожесточенных боев. Время маршрута — один день, за который участники смогут познакомиться с историей Северного фаса Курской дуги. В частности, путешественникам предстоит посетить военно-исторический музей «Юные защитники Родины» (г. Курск) — единственный в России, который посвящен подвигу детей и подростков на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны — и побывать на мемориальном комплексе «Тепловские высоты». Этот масштабный монумент в форме противотанковой мины расположен на «Высоте 274,5». Здесь в июле 1943 г. развернулось одно из самых кровопролитных сражений Курской битвы.

Все маршруты по местам воинской славы разрабатываются и формируются регионами и уже имеют готовую программу для посещения, в которую входит перечень достопримечательностей, исторических мест. Получить информацию и спланировать поездку можно в региональных Туристических информационных центрах. Кроме того, описание маршрутов регулярно размещается в социальных сетях ресурса «Объясняем. РФ».

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированный президентом Владимиром Путиным, помогает сделать путешествия по стране не только доступнее и безопаснее, но и формирует интересные и познавательные направления, в том числе для детей и молодежи.

Для этого экспертная группа АСИ провела оценку и сформировала рекомендации по реализации туристических маршрутов по местам воинской славы в 51 регионе. Маршруты оценивали представители Российского союза туриндустрии (РСТ), Русского географического общества (РГО), Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» Министерства просвещения Российской Федерации, ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи», Союза городов воинской славы и Всероссийской Ассоциации патриотического туризма.