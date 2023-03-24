Полиция силой вытолкала священника из храма канонической УПЦ на Украине

Киев, , 13:04 — REGNUM На Украине священник Украинской православной церкви (УПЦ) подвергся жестокому обращению со стороны полиции. Инцидент произошёл в селе Бабин в Черновицкой области.

СБУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Областная администрация, не спрашивая мнения прихожан, решила передать храм Украинской православной церкви в распоряжение Православной церкви Украины (ПЦУ). В ответ на это настоятель храма протоиерей Иоанн Процюк заявил, что община Свято-Вознесенского прихода остается верной УПЦ во главе с Блаженнейшим митрополитом Онуфрием.

В информационно-просветительском отделе УПЦ уточнили, что 22 марта представители полиции ворвались в храм в честь Вознесения Господня и начали применять физическую силу в отношении отца Иоанна, который только что совершил таинство Соборования и не успел даже снять с себя богослужебных облачений. Прихожане встали на защиту батюшки.

Во время службы в церковь пришли сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ), чтобы помешать богослужению и выгнать верующих. Отец Иоанн уговорил полицейских разрешить прихожанам завершить молитву, но сразу после этого их заставили покинуть храм.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года на Украине началась очередная волна гонений на Православную церковь. Сотрудники СБУ проводили обыски в Киево-Печерской лавре, а также в Сарненской епархии УПЦ в Ровенской области. СБУ возбудила десятки уголовных дел в отношении священнослужителей УПЦ.

В январе раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) захватила храм Украинской православной церкви в селе Белогородке Киевской области. Позднее в этом же месяце в селе Тарасовка Киевской области группа вооруженных представителей теробороны во главе с местными властями захватили Успенский храм.