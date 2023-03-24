Киев, 24 марта, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Покидать стены Киево-Печерской лавры монахи не станут, заявил в своём видеообращении, опубликованном на YouTube, наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь).

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

«Сегодня мы получили предписание, что мы должны выселиться из 34 корпуса, который мы отстроили с руин. Я сегодня ответил, что этого не будет, и не только из 34, и из других корпусов», — сказал священник.

Он пояснил, что судебного решения о том, что монахи УПЦ должны покинуть лавру, нет. По его словам, директор музея и министр культуры Украины — это простые люди, «которые должны исполнять законы государства и иметь немножко хоть страх божий».

Дирекция музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» две недели назад заявила, что расторгла аренду со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ. До 29 марта монахов обязали покинуть монастырь.

20 марта в офисе украинского президента Владимира Зеленского отказались принять членов Синода УПЦ, которые хотели донести свою позицию до руководства Украины. 23 марта Киево-Печерскую лавру оцепили силовики.