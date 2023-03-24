Москва, 24 марта, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Генпрокуратура России выступает за контроль над психически нездоровыми людьми. Об этом 24 марта заявила замначальника главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Ирина Ребрина, выступая в комитете по безопасности Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральная прокуратура РФ

«Мы также выступили за то, чтобы органы МВД информировались о психически нездоровых гражданах», — сообщила Ребрина.

По её словам, речь не идёт о том, чтобы вмешиваться в процесс лечения, только о присмотре со стороны специальных уполномоченных органов. Уточняется, что контроль можно осуществлять с помощью получения информации от соседей, близких родственников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура после начала специальной военной операции ввела особый порядок надзора на предприятиях ОПК. Особый порядок предусматривает содействие в выполнении гособоронзаказа и формировании эффективной системы кооперации и импортозамещения. Прокуроры, по сути, «выступают в роли координаторов».