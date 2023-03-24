Санкт-Петербург, 24 марта, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Задержанным в Санкт-Петербурге при получении взятки таможенником оказался начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля Центра электронного декларирования Александр Мартынов.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Майор получил взятку в размере 300 тыс. рублей и был задержан с поличным, об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечено, что у следствия есть вопросы и к коллеге Мартынова.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта в Москве по подозрению в коррупции были задержаны два высокопоставленных сотрудника Федеральной таможенной службы — замначальника Центрального таможенного управления генерал Александр Беглов и начальник центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковник Александр Алеев. Они получили взятку в размере $50 тысяч (3,8 млн рублей) и были задержаны с поличным. Также сообщалось, что в Петербурге был задержан начальник отдела таможенного оформления и контроля Центра электронного декларирования за взятку в 300 тысяч рублей. В Приволжье задержали таможенницу спустя всего три дня после начала работы.