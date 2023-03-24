Киев, 24 марта, 2023, 13:20 — ИА Регнум. На Украине арестован заочно бывший депутат Верховной рады Ренат Кузьмин. Представителя запрещенной ныне в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвиняют в государственной измене. Об этом 24 марта сообщило в Telegram-канале Государственное бюро расследований (ГБР).

Евгений Котенко/РИА Новости Бывший депутат Верховной рады Ренат Кузьмин

«По материалам ГБР бывшему депутату Ренату Кузьмину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно) без альтернативы в виде залога. Его подозревают в государственной измене», — сказано в сообщении.

Кузьмина уличили в публикациях в СМИ «пропагандистских материалов во вред Украине», которыми он намеревался сформировать в обществе антиукраинские настроения.

Напомним, ранее в госимене был обвинён лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Он был лишен украинского гражданства по решению Владимира Зеленского .