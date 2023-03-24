Москва, 24 марта, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Генпрокуратура РФ выступает за то, чтобы представители МВД контролировали деятельность психически нездоровых людей. Об этом 24 марта сообщила в ходе круглого стола в Госдуме представитель ведомства Ирина Ребрина.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

«Мы не говорим о том, чтобы вмешиваться в процесс лечения этих людей, мы говорим только о присмотре за ними со стороны специальных уполномоченных органов, о получении информации от тех же соседей, близких родственников», — сказала Ребрина.

По её словам, это нужно для того, чтобы защитить детей. Необходимо понимать, что происходит «в головах» у психически нездоровых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга выступили за ужесточение в стране контроля за людьми с серьёзными психическими расстройствами. Они отреагировали на трагедию в Ижевске, где в сентябре 2022 года на школу №88 напал вооружённый бывший выпускник. Тогда погибли 18 человек, в том числе 11 детей.