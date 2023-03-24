МИД заявил, что Москва ответит на высылку Эстонией ещё одного российского дипломата

Москва, , 12:49 — REGNUM На высылку властями Эстонии ещё одного дипломата РФ ответит российская сторона. Об этом 24 марта заявили в Министерстве иностранных дел.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ [на высылку российского дипломата]», — приводит слова представителя МИД РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее эстонский МИД сообщил, что ещё один сотрудник российской дипломатической миссии будет выслан из Эстонии. Утверждается, что высылаемый дипломат якобы нарушил Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.