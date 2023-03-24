Москва, 24 марта, 2023, 12:49 — ИА Регнум. На высылку властями Эстонии ещё одного дипломата РФ ответит российская сторона. Об этом 24 марта заявили в Министерстве иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ [на высылку российского дипломата]», — приводит слова представителя МИД РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее эстонский МИД сообщил, что ещё один сотрудник российской дипломатической миссии будет выслан из Эстонии. Утверждается, что высылаемый дипломат якобы нарушил Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.