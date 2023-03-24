Песков прокомментировал обращение Медведева со словами Сталина к директорам заводов ОПК

Москва, , 12:40 — REGNUM Привлекать опыт руководства страны любого времени, в том числе периода Великой Отечественной войны, является нормальной практикой. Так оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков то, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время совещания с главами предприятий Оборонно-промышленного комплекса (ОПК) привел в пример Иосифа Сталина. Вопрос о том, можно считать это нормальным задали представителю Кремля журналисты в ходе пресс-конференции 24 марта.

«Обращаться надо к любому опыту. Тогда было сложное время, была Великая Отечественная война, это бесценный опыт», — отметил Песков

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 марта, Дмитрий Медведев рассказал, что в ходе совещания с главами предприятий ОПК он зачитал телеграмму генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина, написанную в 1941 году директорам советских оборонных заводов, в которой были такие слова:

«Если через несколько дней Вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну Вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины».

Медведев подчеркнул, что в современных условиях директора предприятий ОПК должны помнить о важности исполнения своих обязательств и выполнять задачи не к концу года, а каждую декаду.