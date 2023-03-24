Москва, 24 марта, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Привлекать опыт руководства страны любого времени, в том числе периода Великой Отечественной войны, является нормальной практикой. Так оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков то, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время совещания с главами предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) привел в пример Иосифа Сталина. Вопрос о том, можно ли считать это нормальным, задали представителю Кремля журналисты в ходе пресс-конференции 24 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Обращаться надо к любому опыту. Тогда было сложное время, была Великая Отечественная война, это бесценный опыт», — отметил Песков

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 марта, Дмитрий Медведев рассказал, что в ходе совещания с главами предприятий ОПК он зачитал телеграмму Генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина, написанную в 1941 году директорам советских оборонных заводов, в которой были такие слова:

«Если через несколько дней вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины».

Медведев подчеркнул, что в современных условиях директора предприятий ОПК должны помнить о важности исполнения своих обязательств и выполнять задачи не к концу года, а каждую декаду.