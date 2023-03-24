Москва, 24 марта, 2023, 12:39 — ИА Регнум. В Кремле приняли решение отказаться от участия в акции «Час Земли» в этом году. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В этом году мы приняли решение воздержаться от участия в этой акции. Это связано как раз с тем, что они [Всемирный фонд дикой природы WWF. — Прим. ред.] стали иноагентами», — заявил Песков.

В прошлом году благодаря акции «Час Земли» в республике Татарстан удалось сэкономить 15 мегаватт электроэнергии. Как передавало министерство экологии и природных ресурсов, этой электроэнергии хватит для освещения целого посёлка.

«Час Земли» — ежегодное международное мероприятие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (организация, признанная в РФ иностранным агентом) в последнюю субботу марта в знак неравнодушия к будущему планеты.