Таллин, , 12:37 — REGNUM Ещё один сотрудник российской дипломатической миссии будет выслан из Эстонии. Об этом заявили 24 марта в министерстве иностранных дел страны.

Объявленный МИД Эстонии персоной нон грата российский дипломат должен покинуть страну до 29 марта.

МИД Эстонии утверждает, что высылаемый дипломат нарушил Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

«Этот дипломат непосредственно и активно принимал участие в подрыве безопасности Эстонии и конституционного строя, распространением пропаганды», ― говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе министерство иностранных дел Эстонии потребовало от посла России в Таллине до 1 февраля сократить число российских дипломатов — до восьми человек. Как заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, целью решения является достижение паритета численности служащих посольств.

Он подчеркнул, что Москва и Таллин свели отношения к минимуму. Министр напомнил, что весной прошлого года Эстония добилась закрытия всех российских консульств на своей территории.

В ответ на официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что крайне враждебное отношении к России со стороны Эстонии, где «русофобия возведена в ранг официальной доктрины», для Москвы не является секретом. Дипломат предположила, что Таллин старается угодить «заокеанским кураторам». Она также отметила, что за такие действия наступят последствия.

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