Таллин, 24 марта, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Ещё один сотрудник российской дипломатической миссии будет выслан из Эстонии. Об этом заявили 24 марта в министерстве иностранных дел страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Объявленный МИД Эстонии персоной нон грата российский дипломат должен покинуть страну до 29 марта.

МИД Эстонии утверждает, что высылаемый дипломат якобы нарушил Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

«Этот дипломат непосредственно и активно принимал участие в подрыве безопасности Эстонии и конституционного строя распространением пропаганды», ― говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе министерство иностранных дел Эстонии потребовало от посла России в Таллине до 1 февраля сократить число российских дипломатов до восьми человек. Как заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, целью решения является достижение паритета численности служащих посольств.

Он подчеркнул, что Москва и Таллин свели отношения к минимуму. Министр напомнил, что весной прошлого года Эстония добилась закрытия всех российских консульств на своей территории.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что крайне враждебное отношение к России со стороны Эстонии, где «русофобия возведена в ранг официальной доктрины», для Москвы не является секретом. Дипломат предположила, что Таллин старается угодить «заокеанским кураторам». Она также отметила, что за такие действия наступят последствия.