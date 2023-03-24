Генконсульство РФ: граждане России не пострадали при пожаре в отеле в Стамбуле

Стамбул, Турция, , 12:36 — REGNUM В результате пожаре в одном из стамбульских отелей никто из граждан РФ не пострадал. Об этом 24 марта сообщили в генконсульстве России в Стамбуле.

«По предварительным данным, полученным от турецких чрезвычайных служб и органов правопорядка, российских граждан среди пострадавших нет», — приводит слова работника российского диппредставительства ТАСС.

Он также уточнил, что генеральное консульство контактирует с властями Турции по этой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обращений от российских граждан в связи с пожаром в одном из стамбульских отелей в генконсульство России в Стамбуле не поступало.

До этого появились сообщения о том, что в результате пожара в семиэтажном отеле в стамбульском районе Пендик, который находится на восточной окраине города, погибли не менее двух человек.