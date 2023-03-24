Песков заявил, что Путин круглосуточно держит на контроле вопрос восстановления новых регионов

Москва, , 12:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин в круглосуточном режиме контролирует развитие и восстановление новых регионов страны, и потому его внеплановый визит в Мариуполь является вполне естественным желанием, чтобы лично посмотреть на этот процесс. Об этом 24 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Мариуполь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как отметил представитель Кремля, он не согласен с тем, что визит Путина в Мариуполь — это его новый стиль, так как президент РФ всегда старается обеспечить себе большое количество источников информации

«Развитие и восстановление новых территорий круглосуточно находится под контролем президента. То, что он лично принял решение посмотреть, — это естественно, он всегда так делает», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Также он уточнил, что в Кремле «никто не поседел», когда Путин принял решение поехать в Мариуполь.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что поездка президента России Владимира Путина в Мариуполь стала абсолютно неожиданной для него. Также он назвал эту поездку экспромтом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин был в Мариуполе вечером 18 марта и в ночь на 19 марта.

Также представитель Кремля рассказал, что глава государства провел полноформатную рабочую поездку, несмотря на то, что изначальные планы были другими. Песков уточнил, что Путин собирался лишь осмотреть жилой комплекс, но затем зашел в гости к жителям города.