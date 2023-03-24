Москва, 24 марта, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Коллективный Запад давит на ряд стран, чтобы они поддержали антироссийские санкции, и Москве об этом сообщают представители тех стран. Об этом 24 марта сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Его попросили прокомментировать намерение Казахстана ввести систему мониторинга экспорта, которая должна закрыть возможные каналы параллельного импорта в Россию.

«Это требует внимания с нашей стороны, мы продолжаем с партнёрами тесные контакты, чтобы минимизировать риски», — сказал официальный представитель Кремля.

На вопрос, повлияет ли такая политика Астаны на отношения с Москвой, Песков отметил, что Россия и Казахстан являются союзниками и большими друзьями.

«Мы ценим и дорожим нашими двусторонними отношениями и будем их дальше развивать», — добавил пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА REGNUM, меры по борьбе с обходом антироссийских санкции в Казахстане планируют ввести с 1 апреля. Новая система контроля экспорта будет отслеживать весь поток товаров, который идёт за рубеж.

29 марта 2022 года первый заместитель главы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов публично заявил, что республика не будет участвовать в обходе ограничений, введенных против РФ. Он сказал, что Астана опасается попадания под вторичные санкции.