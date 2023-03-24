Москва, 24 марта, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Решение о том, поедет ли президент России Владимир Путин на саммит БРИКС в этом году, пока не принято, сообщил 24 марта журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Решение пока не принималось», — сказал Песков.

О том, что президент России официально приглашён на саммит БРИКС, 23 марта заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, напомнив, что Путин — один из лидеров БРИКС. Она подчеркнула, что никакие решения МУС не могут являться помехой.

ЮАР — страна, в которой очередной саммит БРИКС пройдёт в августе 2023 года. В январе посол Южно-Африканской Республики в Москве Мзувукиле Макетука заявил, что президента России непременно пригласят на это мероприятие.