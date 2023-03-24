Москва, 24 марта, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе брифинга 24 марта назвал позитивной новость о том, что Дания пригласила компанию Nord Stream 2 AG принять участие в операции по извлечению неизвестного объекта, найденного рядом с «Северным потоком».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Давайте посмотрим, что за этим будет дальше стоять. Это позитивная новость», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, очень важно в рамках расследования определить, что это за объект, имеет ли он отношение к теракту, а судя по всему имеет, и продолжить расследование.

Песков подчеркнул, что расследование должно быть прозрачным, инклюзивным с точки зрения участия в нем всех заинтересованных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта Датское энергетическое агентство пригласило компанию — оператора «Северного потока» Nord Stream 2 AG принять участие в операции по подъёму со дна Балтийского моря предмета, обнаруженного рядом с газопроводом. Датское ведомство приложило фотографию объекта и его описание. Указывается, что форма объекта цилиндрическая, его высота около 40 см, диаметр около 10 см. Предполагается, что это может быть морской дымовой буй.