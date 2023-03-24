Москва, 24 марта, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки продолжают прямое и косвенное вмешательство в дела разных государств, включая Белоруссию. Об этом 24 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя намерения Вашингтона назначить спецпредставителя для взаимодействия с Минском.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это требует особого внимания, прежде всего со стороны наших белорусских друзей, ― подчеркнул официальный представитель Кремля. ― Не можем и мы оставаться безучастными».

При этом Песков указал на уверенность Москвы в том, что «белорусское государство сильное и может воспрепятствовать тем, кто хочет вмешаться в их дела».

Ранее стало известно о желании США начать стратегический диалог с «демократическим движением и гражданским обществом» Белоруссии. Об этом было заявлено в сообщении по итогам встречи заместителя госсекретаря Уэнди Шерман и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы верхней палаты белорусского парламента Валерий Бельский назвал намерение США назначить специального посланника по республике для работы с оппозицией очередным шагом по раскачиванию ситуации в Белоруссии. По его словам, глава Госдепа США Энтони Блинкен или кто-то другой из американских властей намерен взаимодействовать с «людьми, которые стали предателями белорусского народа». Бельский подчеркнул, что в Минске понимают, для чего это нужно Вашингтону и какие он при этом преследует цели.