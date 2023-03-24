Пекин, , 12:25 — REGNUM Соединённые Штаты Америки теряют мировое влияние из-за политики монополярного мира, не соответствующей современным тенденциям. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщило китайское издание Global Times.

«Соединённые Штаты Америки, привыкшие быть в центре внимания, теперь теряются в догадках, поскольку они никогда не ожидали, что когда-нибудь Китай сможет их обойти», — говорится в публикации.

Как указывают авторы, в Вашингтоне «раздувают сюжет» о том, что Китай смог вытеснить США из некоторых регионов влияния, как, например, глобальный Юг и Ближний Восток: «Пока Вашингтон строит военные базы… Пекин продвигает мирное сотрудничество и выстраивает дружественные отношения со странами Южно-Китайского моря».

Ранее глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров для журнала «Разведчик» заявил, что западные политики постепенно осознают неизбежность упадка гегемонии США и формировании многополярного мира.