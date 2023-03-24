Главе СК Бастрыкину доложат о ходе расследования заражения людей сибирской язвой в Чувашии

Москва, , 12:11 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту заражения людей сибирской язвой. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба СК РФ.

Отмечается, что житель деревни Старое Акташево Цивильского муниципального округа Чувашии забил на мясо принадлежащего ему зараженного сибирской язвой быка. При этом, по данным следователей, мужчина не проводил обеспечивающие предупреждение болезней животных мероприятия и не делал им прививки, а также с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы.

«В результате этим заболеванием были заражены сосед, участвующий в забое, его супруга, а также ещё один местный житель», — говорится в сообщении.

Также указывается, что следователями по этому факту было «возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 249 УК РФ («Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия»).

«Глава Следственного комитета РФ Бастрыкин А. И. поручил руководителю СУ СК России по Чувашской Республике Полтинину А. В. доложить о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России специалисты локализовали очаги распространения сибирской язвы. Говоря о возможности дальнейшего распространения инфекции, министр подчеркнул, что его «не будет».