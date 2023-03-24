Суджанский район, Курская область, 24 марта, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Село Плёхово Суджанского района Курской области вновь попало об обстрел со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Под огонь ВСУ вновь попало село Плёхово Суджанского района. Среди жителей никто не пострадал, но из-за обстрелов нарушено электроснабжение населённого пункта. Как только будет безопасно, энергетики приступят к ремонту повреждений», — говорится в распространённом сообщении.

По словам губернатора, в результате прилётов повреждения также получили два домовладения.

3 февраля Роман Старовойт сообщил, что в Курской области действие высокого (желтого) уровня террористической опасности продлено с 4 февраля на неопределенное время в связи с высокой вероятностью диверсий и обстрелов со стороны ВСУ.

В последний раз село Плёхово попадало под огонь Вооружённых сил Украины 8 ноября 2022 года. Губернатор Курской области Старовойт сообщил о 22 прилётах, в результате чего пострадали объекты энергоснабжения.