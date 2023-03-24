Дамаск, , 12:05 — REGNUM Военная база США в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает телеканал «Аль-Маядин».

Атака была совершена 24 марта.

«Несколько ракет было выпущено по американской базе на нефтяном месторождении Аль-Омар в северо-восточной части Дейр-эз-Зора», ― говорится в сообщении телеканала в Telegram.

О возможных разрушениях и жертвах не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Пентагоне заявили, что ВС США нанесли серию авиаударов по объектам в Сирии, которые могут быть связаны с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооружённых сил). Отмечается, что авиаудары были нанесены в ответ на атаку, которая была осуществлена с помощью беспилотника, на базу международной антитеррористической коалиции на северо-востоке Сирии.

В результате нападения беспилотника погиб один американский контрактник, ещё пятеро военнослужащих США и один контрактник получили ранения.