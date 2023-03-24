Майора запаса приговорили к 6,5 года колонии за попытку бежать из страха попасть в зону СВО

Барнаул, , 12:00 — REGNUM К шести с половиной годам колонии приговорён майор запаса Михаил Жилин Барнаульским гарнизонным судом за попытку скрыться за рубежом из опасений быть отправленным в зону СВО, сообщает 24 марта пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

Согласно материалам судебного заседания, Жилин признан виновным в дезертирстве (часть 3 статьи 338 УК РФ) и в незаконном пересечении границы (часть 1 статьи 322 УК РФ). Виновному назначено наказание «в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на шесть лет и шесть месяцев с лишением воинского звания».

В суде уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу.

Жилин, как сообщается в материалах суда, из опасений, что его направят на Украину в зону СВО, продал принадлежащую ему недвижимость, а своему командованию заявил о своей нетрудоспособности, предоставив недостоверные сведения. Затем военный попытался незаконно пересечь государственную границу России и был при этом задержан.

Напомним, в России 21 сентября прошлого года была объявлена частичная мобилизация, в рамках которой были призваны 300 тысяч человек. Российский министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил президенту Владимиру Путину о завершении мобилизации.