Москва, 31 марта, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Провозная способность Восточного полигона железных дорог за 2022 год достигла 158 млн тонн. В ходе реализации II этапа развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей за год выполнен рекордный объем работ, в 1,8 раз выше, чем годом ранее, — сообщили ИА REGNUM в ОАО «РЖД».

Илья Наймушин/РИА Новости Товарный поезд дальнего следования на Транссибирской железнодорожной магистрали

Развитие БАМа и Транссиба ведется по национальному проекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», инициированному президентом России В. В. Путиным. Так, только за 2022 год уложены более 161 км путей, 329 стрелочных переводов, установлены почти три тысячи опор контактной электросети, отсыпаны 11,4 млн кубометров земляного полотна.

Модернизация инфраструктуры такой крупной транспортной артерии — это еще и создание новых рабочих мест.

«На строительных площадках в пиковое время были задействованы до 15 тысяч человек и 3,3 тысячи единиц техники», — сообщили в ОАО «РЖД».

В результате удалось досрочно завершить работы на 8 первоочередных объектах II этапа развития БАМа и Транссиба. В качестве примера опережения графика работ привели второй путь на перегоне Аносовская — Пурикан Дальневосточной железной дороги. Этот перегон находится на объездном участке Бамовская — Тында, соединяющем БАМ и Транссиб. По плану второй путь должны были построить за два года. Но строители, несмотря на погодные условия, досрочно уложили 18,5 км пути, построили 18 искусственных сооружений, в том числе 10 мостовых переходов. «Открытие движения в декабре 2022 года позволило сократить график реализации объекта более чем на год», — прокомментировали в РЖД.

«По итогам года была обеспечена провозная способность Восточного полигона в объеме 158 млн тонн. Таким образом, РЖД выполнили ключевой параметр, закрепленный в нацпроекте Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», — сообщили в компании.

Байкало-Амурская магистраль открыта в 1989 году. Транссибирская построена уже больше 100 лет назад, указ о создании Великого Сибирского пути 29 марта 1891 года подписал император Александр III. За десятки лет эксплуатации объем перевозимых грузов постоянно увеличивался. Для наращивания объемов грузооборота и пассажирских перевозок на БАМе и Транссибе необходимо расширить узкие места, чтобы пассажиры смогли безопаснее и, что особенно важно, быстрее перемещаться, а бизнес — проще выстраивать логистику грузоперевозок.

Игорь Агеенко/РИА Новости Локомотив Витязь едет по железной дороге Малого БАМа в Амурской области

В 2023 году в рамках развития восточного полигона планируется открыть еще 142 объекта. Строители уложат более 650 км новых путей.

«Строительство идет опережающими темпами. Развернуты работы на всех 142 объектах, в летний период будет задействовано около 30 тысяч рабочих, сейчас трудится около 9600 человек и задействованы 2993 единицы техники», — сообщил в ходе совещания по вопросам реализации второго этапа модернизации Восточного полигона железных дорог 27 марта первый заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Сергей Кобзев.

По оценке председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, работы на Восточном полигоне по развитию инфраструктуры и логистики проводятся успешно.

«Это большое достижение. Связывание территорий, повышение грузооборота», — отметил сенатор.

По итогам 2024 года провозная способность Восточного полигона должна составить 180 млн тонн. Так, поток контейнерных перевозок позволит нарастить развитие железнодорожной инфраструктуры в четыре раза, обеспечив при этом срок доставки грузов на направлении «Запад — Восток» в семеро суток.

Помимо доставки грузов внутри страны Восточный полигон — важная экспортная артерия. Как отмечают эксперты, Россия и Китай к 2024 году планируют нарастить товарооборот (по некоторым оценкам — почти вдвое), поэтому важно, чтобы логистика не стала барьером к развитию сотрудничества. По мнению замдиректора транспортной компании Вадима Филатова, расширение пропускной способности БАМа и Транссиба поможет в том числе сократить расходы экспортеров.

«Это, в свою очередь, будет способствовать сокращению расходов бизнеса на логистику», — отметил в беседе с ИА REGNUM Вадим Филатов. При этом эксперт обратил внимание на тенденцию, которая как нельзя лучше характеризует необходимость расширения БАМа и Транссиба: еще недавно положение дел с грузоперевозками на восточном направлении было достаточно сложным.

«Особенно острая ситуация складывалась в высокий сезон, который длится с сентября по декабрь. Из-за роста грузопотока сроки ж/д доставки из Китая [в этот период] увеличились в среднем на 20% — с 15 до 27 дней», — говорит Вадим Филатов. Сейчас, по словам эксперта, ситуация нормализовалась.

На Восточно-Сибирской железной дороге в рамках масштабной программы по развитию БАМа и Транссиба продолжается реконструкция станции Тайшет в Иркутской области. Тайшет — это крупный железнодорожный узел, находящийся на стыке Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

Валерий Мельников/РИА Новости Здание железнодорожного вокзала в городе Тайшет

«В текущем году на станции Тайшет запланировано удлинение четырех путей и замена 13 стрелочных переводов пассажирского парка станции и перевод их на современную цифровую систему управления движением поездов. Одновременно с этим ведется строительство двух железнодорожных мостов с последующим их примыканием к вновь построенным вторым путям участка Тайшет — Тагул», — сообщили ИА REGNUM в РЖД.

Под одним из мостов будет запущена автомобильная дорога, что позволит ликвидировать постоянные пробки на железнодорожном переезде в Тайшете на пересечении улиц Калинина и Степана Разина.

«Кроме того, в программу развития станции входит удлинение приемоотправочных путей, что позволит принимать поезда длиной до 100 вагонов, исключая дополнительные маневровые операции, — рассказали в ОАО «РЖД». — Результатом реализации проекта по модернизации станции станет увеличение ее пропускной способности до 150 пар поездов в сутки, не прибегая к перераспределению работы на другие стации полигона».

Благодаря нацпроекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» развивается транспортная система всей страны — это автомагистраль М-12 Москва — Казань в составе транспортного коридора «Запад — Восток», морские порты и железнодорожные подходы к ним, Северный морской путь, БАМ и Транссиб, железнодорожная инфраструктура Центрального транспортного узла Москвы, региональные аэропорты.