Мелитополь, 24 марта, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Одна из улиц Мелитополя Запорожской области будет переименована в честь политолога и журналистки Дарьи Дугиной, дочери российского общественного деятеля Александра Дугина. Об этом сообщила Общественная палата Российской Федерации со ссылкой на мэра города Галину Данильченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Мелитополь

«Такое решение было принято общественным советом, который создали специально для подготовки и рассмотрения всех предложений», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Общественной палаты.

Отмечается, что Мелитополь стал последним освобождённым городом, который Дарья Дугина смогла посетить перед своей гибелью в 2022 году.

Журналистка погибла 20 августа 2022 года в районе поселка Большие Вязёмы в Подмосковье в результате детонации установленного под днищем автомобиля взрывного устройства. По данным ФСБ, преступление был организовано спецслужбами Украины.