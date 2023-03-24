Вашингтон, 24 марта, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Решение американских властей выступать против мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, который предложил Китай, может обернуться плачевными последствиями для Киева. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Бывший разведчик напомнил о словах координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, заявившего, что Вашингтон «не хочет прекращения огня».

«Какой же он безумец. Поверьте мне, дальше будет ещё хуже, погибнут ещё сотни тысяч украинцев, и это на совести Кирби, [президента США] Джо Байдена и правительства США», — заявил эксперт.

Риттер считает, что Вашингтону выгоден конфликт между Россией и Украиной, поэтому Белый дом и не рассматривает варианты его мирного завершения.

Как сообщало ИА REGNUM, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что правительство США не рассматривает позицию Китая по отношению к конфликту на Украине в качестве беспристрастной. По его мнению, Пекин лишь тогда показал бы себя беспристрастной стороной, если бы председатель КНР Си Цзиньпин был готов разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским, учитывал точку зрения Киева, следовал бы провозглашённому главой Белого дома Джо Байденом принципу «ничего об Украине без Украины».

Журналисты газеты Bloomberg при этом считают, что Вашингтон на словах демонстрирует скептицизм по поводу плана Китая по Украине, в действительности же американские власти боятся, что эти предложения получат одобрение в других странах.

Власти Китая предложили свой мирный план из 12 пунктов. В нём содержатся призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. В Москве позитивно оценили китайские предложения, но указали, что Запад и Киев не демонстрируют готовности к переговорам и учёту новых территориальных реалий.