МИД РФ: Молдавия не демонстрирует готовность к диалогу с Россией

Москва, , 11:45 — REGNUM Молдавия не демонстрирует встречную готовность к диалогу с Москвой. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Президент Майя Санду, обращаясь к парламенту 17 марта, заявила об «агентах Кремля» и стремлении России «принести войну в Молдову». По словам российского дипломата, Санду дошла до прямой клеветы, утверждая, будто российское руководство «лично виновно в военных преступлениях, совершенных на Украине». Все эти заявления Молдавии не соответствуют действительности, уточнила Захарова.

«Ответственность за военные преступления лежит на властях Украины, а доказательства этому все видят каждый день», — пояснила представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Убийцы (напоминаем специально для людей, принимающих решения в Молдавии) — это те, кто ходят в форме ВСУ, кичатся срисованной у германских нацистов символикой криминальных бандеровских нацбатов», — подчеркнула представитель МИД.

Говоря об улучшении отношений между Россией и Молдавией, дипломат отметила, что это полностью зависит от Кишинева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мария Захарова сообщила, что российская сторона вынуждена будет принять соответствующие меры в случае присоединения Молдавии к санкциям Евросоюза. Дипломат подчеркнула, что эти меры станут вынужденным ответом на недружественные шаги Молдавии.