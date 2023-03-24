Генконсульство РФ в Стамбуле не получало обращений от соотечественников из-за пожара в отеле

Стамбул, Турция, , 11:40 — REGNUM Обращений от российских граждан в связи с пожаром в одном из стамбульских отелей в Генконсульство России в Стамбуле не поступало. Об этом 24 марта сообщили в диппредставительстве РФ.

Стамбул Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обращений от граждан России нам не поступало», — приводит слова представителя диппредставительства ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате пожара в семиэтажном отеле в стамбульском районе Пендик, который находится на восточной окраине города, погибли не менее двух человек. Ещё два человека пострадали.