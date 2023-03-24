Стамбул, Турция, 24 марта, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Обращений от российских граждан в связи с пожаром в одном из стамбульских отелей в Генконсульство России в Стамбуле не поступало. Об этом 24 марта сообщили в диппредставительстве РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Стамбул

«Обращений от граждан России нам не поступало», — приводит слова представителя диппредставительства ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате пожара в семиэтажном отеле в стамбульском районе Пендик, который находится на восточной окраине города, погибли не менее двух человек. Ещё два человека пострадали.