Польские неофициальные лица намекают на скрытые мотивы визита принца Уильяма. Наследник британского престола не ограничился посещением «дружественного ЛГБТ» ресторана. Утверждается, что он мог передать президенту Польши некое «тайное послание», связанное с поставками вооружений.

Станислав Стремидловский, , 13:02 — REGNUM На фоне готовящегося турне по Европе британского короля Карла III с супругой, которые планируют навестить Францию и Германию, наследный принц Уильям побывал с «неожиданным визитом» в Польше.

Принц Уильям в Польше Иван Шилов © ИА REGNUM

О его нахождении в этой стране стало известно в среду, 22 марта, когда пошли сообщения о посещении базы 3-й Подкарпатской бригады Войск территориальной обороны в Жешуве, где служат польские добровольцы и британские солдаты (в настоящее время в Польше находятся около 400 британских солдат, большинство из которых дислоцированы на юго-востоке). Компанию принцу составил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Следующим пунктом визита Уильяма стала Варшава. За передвижениями принца внимательно следили таблоиды, подробно расписывающие, во что он был одет и где останавливался.

Хитом для польских и британских изданий стал ужин наследника престола в известном варшавском заведении, «дружественном ЛГБТ». Ряд изданий особо подчеркнули при этом, что правящая польская партия «Право и Справедливость» к сексуальным меньшинствам относится «враждебно».

Еще одним «эхом» пребывания принца в Польше отозвался краткий комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая напомнила, что Лондон заявил о намерении поставить киевскому режиму снаряды с обедненным ураном.

Хотя британские издания, от «желтой» Daily Mail до «респектабельной» The Times, задело не столько это, сколько то, что Захарова проигнорировала «королевский титул» наследника престола, назвав его «Уильямом Карловичем». Такой подход был назван «высмеиванием» и «издевательством».

Но в чем заключался смысл визита принца в Польшу и был ли он вообще? Одно из англоязычных изданий акцентировало внимание на том, что первое посещение Уильямом этой страны в 2017 году являлось «ознакомительным», в то время как сейчас он прибыл с «рабочей поездкой».

Британская газета The Sun со ссылкой на окружение принца сообщила, что тот хотел выразить признательность британским и польским солдатам и это его «личная миссия».

Принц Уильям в Польше © DAMIAN BURZYKOWSKI/ IMAGO/

Однако ВВС утверждает, что визит проходил по просьбе британского правительства. И если инициатива, действительно, исходила от кабинета Риши Сунака, то логично было бы предположить, что принц передал польским властям какое-то тайное послание. Например, во время встречи Уильяма с польским президентом Анджеем Дудой, которого он вместе с супругой пригласил на коронацию отца.

На скрытые мотивы визита намекал экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

Он связал поездку принца со сделанным 20 марта заявлением заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, пообещавшего «восполнить пробелы Польши в противовоздушной обороне» после ее поставки киевскому режиму истребителей МиГ-29. Отсюда, возможно, принц Уильям «знает о планах по передаче Польше» британских самолетов и «может их поддержать».

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи © Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/ Globallookpress

Однако эту версию подрывают комментарии официальных польских представителей. Как заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, отвечая на вопрос, шла ли речь о политической или материальной поддержке, в частности, поставках британских самолетов, «такие решения не принимаются монархом или наследником престола».

В свою очередь, глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач отметил, что «польско-британские отношения очень хорошие, но, пожалуйста, помните, что система власти в Великобритании устроена таким образом, что за нее отвечают правительство и премьер-министр Риши Сунак, с которым Дуда виделся не так давно в Лондоне, а затем спустя несколько дней и премьер-министр Матеуш Моравецкий».

Пшидач подчеркнул, что даже если предметом обсуждения с принцем была передача Польше британских самолетов Eurofighter Typhoon вместо МиГ-29, он «не уполномочен говорить это публично». Тем более что с британской стороны собеседником в «такого рода дискуссиях выступают представители правительства, министерств иностранных дел и обороны».

В настоящее время на европейском направлении кабинет Сунака делает акцент на Париж, пытаясь в том числе решать таким образом и внутренние проблемы.

Эммануэль Макрон и Риши Сунак Иван Шилов © ИА REGNUM

Консервативной партии предстоит разгребать серьезные завалы в ситуации, когда она не оправилась от раздоров, внесенных ее бывшим лидером, экс-премьером Борисом Джонсоном. И, похоже, правительство начинает дистанцироваться от украинского конфликта.

Визит принца, посетившего в Польше своих земляков в военной форме и похвалившего поляков за «приверженность поддержке Украины и украинских беженцев», позволяет Лондону похлопать Варшаву по плечу без того, чтобы это ассоциировалось с какой-либо партийной окраской. Ведь Уильяма в Великобритании позиционируют в качестве «эволюционирующего государственного деятеля мирового масштаба» и представителя «мягкой силы британской монархии».

И из этого «лимона» Лондон сможет выжать «политический лимонад» даже после того, как на смену польским правым и британским консерваторам придут другие силы.